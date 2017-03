CBF confirma datas de jogos entre Inter e Corinthians pela Copa do Brasil 

Na agenda

A CBF desmembrou nesta segunda-feira os dias e horários da quarta fase da Copa do Brasil. Único representante gaúcho nesta etapa, o Inter enfrentará o Corinthians nos dias 12 e 19 de abril. Ambas as partidas serão às 21h45min. O primeiro jogo será no Beira-Rio, e o segundo, no Itaquerão.

A quarta fase da Copa do Brasil é a última antes da inclusão das equipes que estão disputando a Libertadores e das que ganharam o direito de entrar diretamente nas oitavas de final, como o campeão da Série B, da Copa Verde e da Copa do Nordeste.

Inter e Corinthians se enfrentaram em duas oportunidades pela Copa do Brasil. Em 1992, quando o time gaúcho foi campeão, os colorados fizeram 4 a 0 em São Paulo e administraram o 0 a 0 em Porto Alegre. Em 2009, na decisão, os paulistas deram o troco: fizeram 2 a 0 no Pacaembu e empataram em 2 a 2 no Beira-Rio.

Confira as datas e horários:

IDA

12/4

21h45min Sport x Joinville

21h45min 74 Inter x Corinthians

13/4

19h15min Vitória x ASA ou Paraná

21h30min Goiás x Fluminense

21h30min São Paulo x Cruzeiro

VOLTA

19/4

19h30min ASA ou Paraná x Vitória

19h30min Cruzeiro x São Paulo

21h45min Joinville x Sport

21h45min Fluminense x Goiás

21h45min Corinthians x Inter

