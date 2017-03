Chuva alaga Alfredo Jaconi, mas Juventude x Inter segue confirmado

Caxias do Sul

Embora a intensa chuva que atinge Caxias do Sul desde a madrugada tenha alagado o campo do Estádio Alfredo Jaconi, o confronto entre Juventude e Inter, marcado para as 16h deste domingo, segue confirmado.

A diretoria do Juventude disse à Rádio Gaúcha que está tomando providências para retirar a a água do túnel que dá acesso para os jogadores ao campo, que está submerso, e vai ampliar o sistema de drenagem para dar condições de jogo.

— É uma das chuvas mais intensas que já vi aqui em Caxias do Sul nos últimos dez anos. A água da rua está entrando no estádio. Está alagando bastante aqui dentro e prejudicando o gramado — disse o presidente do Juventude, Roberto Tonietto.

Foto: Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Leia mais:

Juventude x Inter : tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Com Roberson na vaga de D'Ale, Inter enfrenta o Juventude no Jaconi

A vida de Victor Cuesta, novo zagueiro do Inter



O dirigente evitou, no entanto, em falar sobre a possibilidade de cancelamento da partida:

— Temos compromisso com a TV e nossos patrocinadores. Não temos queremos adiar, mas também não queremos jogar polo aquático.



Já o técnico colorado, Antônio Carlos Zago, ao vistoriar o gramado do Jaconi, colocou dúvidas sobre a partida.

— Se não parar de chover, não tem condições de jogo. Não tem jeito.

Acompanhe as últimas informações:

Tweets by RdGaucha