Com 22 jogadores e novidades no banco, Inter chega a Caxias para jogo contra o Juventude 

A delegação do Internacional desembarcou na tarde deste sábado em Caxias do Sul para o jogo contra o Juventude, neste domingo, pelo Gauchão. A novidade será a presença de Roberson no lugar de D'Alessandro que está suspenso. Entre os 21 relacionados para a viagem, apareceram algumas novidades, como Gustavo Ferrareis, recuperado de lesão, e Andrigo, que teve especulada a sua saída do clube durante a semana.

O mistério do técnico Antônio Carlos Zago é qual será o aproveitamento do lateral William. No treino da última sexta, o jogador foi testado na lateral-esquerda em uma atividade com a equipe reserva. Na entrevista coletiva, o treinador deixou em aberto a possibilidade de utilizar o jogador naquela função. Caso a ideia seja colocada em prática, Alemão e Júnio disputariam uma vaga na lateral-direita.

Porém, não está descartada a utilização de William no lado direito, com o jovem Iago permanecendo na lateral-esquerda.

O provável Inter para a partida em Caxias terá: Danilo Fernandes; Alemão, Léo Ortiz, Paulão e William; Rodrigo Dourado, Charles e Uendel; Roberson, Nico López e Brenner. Também estão relacionados em Caxias o goleiro Keiller, o zagueiro Neris, o lateral Junio, os volantes Eduardo Henrique e Valdemir, os meias Seijas, Andrigo e Gustavo Ferrareis e o atacantes Valdívia e Carlos.

