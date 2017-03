Com D'Alessandro e Victor Cuesta, Inter se reapresenta após derrota no Gauchão

De volta

O técnico Antônio Carlos Zago ainda não deu indicou o time que enfrentará o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil. Com a grande vantagem construída no primeiro confronto, de 4 a 1 , no Castelão, o mais provável é que o time seja misto. D'Alessandro, Valdívia e Iago estão cotados.

Em campo reduzido, Zago comandou uma atividade que contou com as presenças de D'Alessandro, Victor Cuesta e Ceará. O meia argentino deve voltar ao time já nesta quarta-feira, no Beira-Rio, o que não deve acontecer com o zagueiro, que ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário BID), da CBF. Mas como treinou forte ao longo de toda a semana, pode ser novidade no Inter no final de semana, quando enfrentam o São Paulo-RG.



Leia mais:

Alemão não tem lesão grave detectada, mas está fora do próximo jogo do Inter

FGF blinda Diego Real e chefe da arbitragem responde à denúncia do Inter: "Não somos desonestos"



O time que mais se aproximou de um titular nesta segunda-feira teve: Lomba, Ceará, Cuesta, Ernando e Iago, Anselmo, Seijas, Valdemir e Valdivia, Diego e o goleiro Daniel, improvisado.

D'Alessandro marcou um gol e procurou ser orientador do posicionamento em campo. O técnico dividiu o elenco em três grupos, e Cuesta teve atuação discreta. Os titulares ficaram na academia, fazendo trabalhos regenerativos



O desfalque certo será Alemão. O lateral-direito passou por exames nesta segunda-feira e, apesar de não ter detectada lesão grave, ficará em recuperação nesta semana por conta do inchaço no quadril e das fortes dores.



* ZHESPORTES