Com entorse no tornozelo, Charles é o único desfalque do Inter contra o Cruzeiro-RS

Gauchão

Depois de indicar que poderia preservar titulares na última rodada, contra o Cruzeiro-RS, Antônio Carlos Zago relacionou todos os titulares do Inter para a partida de quarta-feira, em Bento Gonçalves. Dos jogadores que começaram o confronto diante do São José, apenas o volante Charles, com entorse no tornozelo esquerdo, está fora do jogo.

A expectativa é saber se Nico López ganhará uma nova chance entre os titulares. No domingo passado, ele foi barrado e sequer foi utilizado em uma das três trocas feitas pelo treinador. Caso o uruguaio recebe a oportunidade, Roberson ou Valdívia deixará o time titular.

Na tarde desta terça, um animado treinamento recreativo foi realizado no CT Parque Gigante, inclusive com as participações de Antônio Carlos Zago e Galeano. Treinador e auxiliar estavam no time que tinha D'Alessandro e Paulão, entre outros. Com o jogo confirmado em Bento, a viagem será realizada ainda nesta noite.

Outro jogador que aguarda uma segunda chance é Léo Ortiz, que foi preterido diante do Zequinha, para que Paulão e Cuesta formassem a zaga titular.



A provável formação para o jogo na Montanha dos Vinhedos tem: Danilo Fernandes; William, Victor Cuesta, Paulão (Léo Ortiz) e Uendel; Rodrigo Dourado, Anselmo, D'Alessandro e Roberson (Valdívia); Nico López e Brenner.



*RÁDIO GAÚCHA