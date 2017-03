Com Giovanni Augusto de saída, Corinthians decide segurar ex-meia do Inter em seu elenco 

Mercado agitado

Em abril, Marquinhos Gabriel completará um ano de Corinthians sem ter conseguido brilhar com a camisa alvinegra. Mesmo assim, o clube ainda confia no potencial do jogador e não pretende se desfazer dele.

Ao contrário de Guilherme, Giovanni Augusto e Marlone, meias também contratados ano passado, Marquinhos está nos planos do técnico Fabio Carille, que acredita ser possível recuperá-lo. Giovanni Augusto poderá desembarcar breve no Beira-Rio. As duas direções conversam e a colorada tenta convencer a paulista a receber Seijas por empréstimo, em troca do ex-meia do Atlético-MG. O Corinthians, porém, insiste em receber o zagueiro Ernando, receber no Inter e antigo desejo corintiano.

Recentemente, os empresários do camisa 31 questionaram a diretoria alvinegra sobre a situação do jogador e foram informados que ele só será liberado caso receba propostas de compra, não empréstimo, e por valor superior ao pago pelo Timão ao Al-Nassr em 2016: R$ 11 milhões.

O Corinthians nunca recebeu ofertas deste porte pelo atleta. Até o momento, apenas clubes interessados em empréstimos ou trocas fizeram sondagens.

Marquinhos Gabriel está com 26 anos e se recupera de uma cirurgia de hérnia inguinal. Ele disputou 45 jogos e marcou oito gols pelo Corinthians.