Com Inter em posição incômoda no Gauchão, Uendel diz: "Empate não é suficiente"

Momento

Na indesejável nona colocação do Campeonato Gaúcho, o Inter tem neste momento a sua classificação ameaçada na competição. Com sete pontos, o time de Zago tem a mesma pontuação do Brasil-Pel, mas está atrás pelos critérios de desempate, ficando fora do G-8.



Passadas as críticas fortes à arbitragem do duelo contra o Juventude, o Inter nesta segunda-feira tratou de encarar a dura realidade na tabela. Em entrevista coletiva, o polivalente Uendel falou sobre o momento do time no Gauchão e mostrou estar bastante consciente sobre os quatro compromissos que o Colorado tem pela frente — inclusive mencionando os nomes dos adversários.



— Sabemos a nossa posição, os adversários. Jogamos fim de semana com o São Paulo, depois Ypiranga, São José e Cruzeiro. Sabemos exatamente o que fazer, estamos conscientes. Primeiro tem o jogo de quarta (contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil), mas falando apenas de Gauchão, existe necessidade de vitória no sábado. Entraremos precisando muito dos três pontos. Empate não é suficiente. Dos 12 pontos pela frente, não fizemos contas, mas precisamos no mínimo duas, três vitórias para classificar bem.



Praticamente classificado na Copa do Brasil, depois de vencer no Maranhão por 4 a 1, o Inter deve ter um time misto contra o Sampaio Corrêa, quarta, no Beira-Rio. Uendel evitou dar pistas ao adversário.



— O Zago não passou a ideia ainda para o jogo, mas deixa todos preparados — disse.



*ZHESPORTES