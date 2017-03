Com poucos torcedores e principais titulares, Inter embarca para o Maranhão

Foco na Copa do Brasil

Em clima de total tranquilidade, o Inter embarcou para São Luís na manhã desta terça-feira. Com voo marcado para às 6h, a equipe de Antônio Carlos Zago chegou cedo ao Aeroporto Salgado Filho para rumar à capital maranhense, onde encara o Sampaio Corrêa, na quarta-feira, às 21h45min, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil.



Porém, apesar do horário, a torcida se fez presente mesmo que em pequeno número. Eram pouco menos de 20 pessoas fardadas com a camisa colorada. Atenciosos e sorridentes, os atletas atenderam aos pedidos dos torcedores que esperavam a delegação. D'Alessandro foi o mais requisitado para autógrafos e fotos.



De Porto Alegre, o grupo colorado segue para o Rio de Janeiro, de onde embarca às 8h50min para São Luís. A chegada no Maranhão está prevista para às 12h.



Com os principais nomes do time na lista de relacionados, Zago não poderá contar com o lateral-esquerdo Carlinhos. O defensor sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda no clássico Gre-Nal 412 e terá de parar por cerca de quatro semanas. A tendência é que Uendel retorne à sua posição de origem.



No último treino, realizado na manhã de segunda-feira, o treinador não esboçou a equipe que pretende colocar em campo no Maranhão.



Confira a lista de relacionados que embarcaram para o Maranhão:

Alemão

Anselmo

Brenner

Carlos

Charles

D'Alessandro

Danilo

Ernando

Fabinho

Iago

Léo Ortiz

Marcelo Lomba

Nico López

Valdívia

Paulão

Roberson

Rodrigo Dourado

Seijas

Uendel

William

A partida desta quarta-feira, no Castelão, é válida pelo confronto de ida da terceira fase da Copa Brasil. O jogo de volta está marcado para a quarta-feira da próxima semana, no dia 15, no Beira-Rio.



