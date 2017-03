Com torção no tornozelo esquerdo, Charles deve perder último jogo da primeira fase do Gauchão

Trabalho para o DM

Charles voltou a ser titular do Inter neste domingo. Na quarta-feira, contudo, pode nem ser relacionado para enfrentar o Cruzeiro-RS. Diante do São José, no Estádio do Vale, o volante colorado tentou um giro ainda no primeiro tempo e torceu o tornozelo esquerdo. Foi substituído por Eduardo Henrique.

A região machucada ficou bastante inchada. No banco de reservas, acompanhando o jogo, o jovem de 20 anos já era visto usando uma bota ortopédica.



Nesta segunda-feira, Charles será reavaliado pelo departamento médico. O tempo de recuperação necessário, porém, deve impedi-lo de atuar na quarta. A tendência, assim, é que Rodrigo Dourado retorne ao time e faça companhia a Anselmo, que jogou nesta tarde.



