Com treino para reservas e titulares na academia, Inter se reapresenta após vitória contra o São José

O treino do Inter nesta manhã de segunda-feira não contou com a presença dos titulares, que atuaram na vitória sobre o São José neste domingo. Estes ficaram na academia do CT Parque Gigante realizando trabalho de recuperação física. Charles, que sofreu entorse no tornozelo esquerdo, fez tratamento, mas não preocupa para a sequência de jogos.

Na atividade desta segunda-feira, o time reserva teve Keiler; Alemão, Klaus, Ernando e Ceará; Rodrigo Dourado e Léo Ortiz; Ferrareis, Seijas e Diego; e Daniel, quarto goleiro, que atuou improvisado como atacante.

Nico López, que contra o São José foi sacado do time titular e sequer foi utilizado por Zago, trabalhou no time formado por jogadores da base e alguns que não estão inscritos no Gauchão, como Iago e Fabinho.

Após a rodada deste domingo, com vaga assegurada no G-8, é possível que Antônio Carlos Zago poupe os titulares em função do desgaste dos últimos jogos, já que eles atuaram contra São Paulo, Ypiranga e São José.

