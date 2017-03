Cotação ZH: Brenner e Nico López são os melhores do Inter no Gre-Nal

Qual a nota?

O Inter conseguiu um bom resultado com o empate em 2 a 2 no Gre-Nal 412, neste sábado, na Arena. E teve em Brenner e Nico López os seus principais jogadores no clássico. Confira as notas do time de Antônio Carlos Zago:

Danilo Fernandes

Salvou o Inter de coisa bem pior no primeiro tempo. Mas, no segundo, quando o time mais precisava da sua fortaleza defensiva, Danilo nem viu o chute de Fernandinho passar direto para o gol. Nota 5

Leia mais:

Em jogo movimentado, Grêmio e Inter empatam em 2 a 2 no Gre-Nal 412

"O time da Série B jogou melhor", diz D'Ale sobre atuação do Inter no Gre-Nal

Os números de D'Alessandro em Gre-Nais



William

O "não fico" do começo do ano cobrou o seu preço. Fora de ritmo, William foi facilmente batido por Pedro Rocha e por Bolaños. No ataque, poderia ter marcado, mas, indeciso, acabou gerando o contra-ataque para o gol de Bolaños. Nota 4

Léo Ortiz

Um primeiro tempo para esquecer. Perdeu quase todas as disputas no mano a mano (e foi deixado na mão pelos volantes e por William), falou nas coberturas e, quando tentou sair jogando, errou passes. No segundo tempo, cresceu contra Barrios. Nota 5

Paulão

Com seu cabelo descolorido a la Pogba, penou em uma defesa desestruturada e assustada. Não fosse Paulão, Bolaños teria feito ainda mais estragos contra o gol de Danilo Fernandes. Nota 6

Carlinhos

Foi o melhor atacante de um Inter excessivamente jovem do começo do clássico. Ao menos, Carlinhos foi quem arriscou os dois únicos chutes da equipe na direção do gol durante o primeiro tempo. Jogou parte do segundo lesionado. Nota 6

Rodrigo Dourado

Parecia ser um homem desesperado em campo. Tentava defender, armar e atacar. Desta vez, sem contar com o socorro de Charles, precisou defender muito mais do que apoiar. Foi incansável na cobertura da zaga. Nota 7

Charles

Apático e, por vezes, perdido no setor. Não sabia se era volante ou armador. Por vezes, foi visto caminhando no meio-campo. Pode ter sentido o peso do primeiro clássico na casa do rival. Foi preservado por Zago e saiu no intervalo. Nota 3

Uendel

Certamente Antônio Carlos Zago esperava mais do regular Uendel no meio-campo. Foi envolvido pelo lado direito do Grêmio e pouca coisa conseguiu fazer no campo ofensivo. Depois, de volta à lateral, ajudou a segurar o Grêmio. Nota 6



D'Alessandro

O argentino foi de volante a atacante. De quebra, precisou desviar o foco a todo o momento para tentar corrigir os erros da equipe – e até apartar o bate-boca entre Dourado e Ortiz. Nota 7

Carlos

Uma atuação decepcionante. Para quem chegou com fama de atuar bem nos clássicos de Belo Horizonte, Carlos fez mera figuração nos 45 minutos em que permaneceu em campo. Saiu no intervalo. Nota 3

Brenner

Tem estrela. Depois de um primeiro tempo apagado, Brenner comandou a virada do Inter em dois minutos. Saiu contundido e, enquanto estava fora de campo, o Inter, com 10 jogadores, sofreu o gol de empate. Nota 8

Nico López

A máxima de que "mexe bem" quem escala mal poucas vezes falou tão alto. Nico entrou no segundo tempo como se estivesse em uma final de Libertadores entre Nacional e Peñarol. Envolveu a defesa do Grêmio, provocou e fez o ataque do Inter (enfim) jogar. Nota 8

Roberson

Mais uma pequena vingança contra o seu ex-clube. Foi cirúrgico as desviar de Grohe no gol de empate. Depois, foi frio ao tabelar com Brenner e deixar o goleador do Inter em condições de encobrir Grohe e marcar o 2 a 1. Nota 7

Anselmo

Foi a campo assim que o Inter sofreu o 2 a 2. Bem na contenção ao quarteto ofensivo do Grêmio. Nota 6

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES