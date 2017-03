Cotação ZH: Brenner é o melhor do Inter no empate com o Ypiranga

Qual é a nota?

O Inter ficou no 1 a 1 com o Ypiranga, na nona rodada do Gauchão. Nos pênaltis, venceu a Recopa Gaúcha. Veja como foi a atuação de cada jogador:



Danilo Fernandes

Falhou no gol de Talles Cunha ao não se comunicar com Léo Ortiz. Nos pênaltis, se recuperou defendendo dois chutes. Nota 6



William

Mais uma vez, esteve abaixo daquele jogador que disputou a Olimpíada. Nota 5



Leia mais:

Inter empata com o Ypiranga e, nos pênaltis, conquista a Recopa Gaúcha

Leonardo Oliveira: as lições deixadas pelo empate no Colosso da Lagoa



Léo Ortiz

Seu erro foi fatal. Deixou a bola quicar, atrapalhou-se com Danilo e perdeu para Talles. Nota 4



Paulão

Levou cartão amarelo cedo e saiu no intervalo. Nota 5



Cuesta

Na lateral, sacrificado. Como zagueiro, deu pinta de ser titular. Nota 6



Rodrigo Dourado

Viveu sua pior noite com a camisa do Inter. Nota 4



Anselmo

Em um jogo sem brilho dos colegas, acabou se destacando. Nota 6



Uendel

No meio, foi discreto. Na lateral, apareceu melhor e quase empatou o jogo. Nota 6



D'Alessandro

Esteve mal emparceirado desta vez. Mas tentou criar. Nota 6



Nico López

Pouco acionado, foi engolido pela defesa do Ypiranga. Nota 5



Brenner

Reclamou de um pênalti, teve um gol anulado e depois fez o dele. Nota 7



Roberson

Melhorou o time no segundo tempo. Nota 6



Valdívia

Entrou pela ponta, mas pouco acrescentou. Nota 5

Andrigo

Não teve tempo. Sem nota



* ZHESPORTES