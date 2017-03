Cotação ZH: Charles é o pior do Inter na derrota para o Juventude

Qual é a nota?

O Inter perdeu nos acréscimos para o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela sétima rodada do Gauchão. Confira a cotação abaixo:

Danilo Fernandes

O velho Danilo voltou. Quatro grandes defesas que evitaram uma goleada do Juventude. Nota 9

Alemão

Saiu com uma lesão no quadril, aos 12 minutos do primeiro tempo. Sem nota

Léo Ortiz

Muitas vezes foi deixado no mano a mano contra os atacantes. Se virou bem. Nota 6

Paulão

Jogou o Gauchão à moda antiga: com virilidade e espantando para todos os lados, mas também cometendo erros. Nota 6

Uendel

Começou na meia, foi para a lateral-esquerda, terminou o jogo como volante. Nota 7

Rodrigo Dourado

Sofreu com a falta de combate do Inter à saída de bola do Juventude. Nota 6

Charles

Deixou o time na mão. Expulso com mérito, aos 12min do segundo tempo, ao entrar por cima em Pará. Nota 3

William

Escalado na meia, não convenceu. Depois, colocado na lateral-esquerda, sofreu contra Taiberson. Nota 4

Roberson

Além de ter de substituir D'Alessandro, contou com uma atuação fraca dos meias. Nota 5

Nico López

Sumido em campo. Sem criação no meio-campo, pouco fez no ataque. Nota 5

Brenner

Poucas chances, mas, quando as teve, foi parado pelo goleiro Douglas. Nota 6

Junio

Entrou no lugar de Alemão, mas pouco contribuiu no ataque. Algumas falhas de marcação. Nota 5

Carlos

Foi a campo quando o Inter já tinha 10 jogadores em campo. Deu nova vida ao ataque. Nota 6

Valdívia

Entrou no final. Sem nota

*ZHESPORTES