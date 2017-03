Cotação ZH: D'Alessandro é o melhor em campo contra o Sampaio Corrêa

Qual a nota?

O Inter fez 4 a 1 no Sampaio Corrêa, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Confira a avaliação dos jogadores colorados:



Danilo Fernandes

O Danilo Fernandes versão 2017 sofre gols que a versão antiga não sofria. Nota 5



Alemão

Bem melhor no segundo tempo quando teve espaços para avançar. Nota 6



Léo Ortiz

De novo mostrou alguma dificuldade quando ficou no mano a mano com um atacante. Nota 5



Paulão

Ele parece deixar 2016 para trás a cada jogo. Comandou a defesa e, desta vez, até marcou gol. Nota 8



Iago

O substituto de Carlinhos fez o básico, não comprometeu, mas pode ser mais efetivo nos cruzamentos. Nota 6



Rodrigo Dourado

Com Anselmo na contenção, Dourado pôde se aventurar no ataque. Pareceu cansar da semana com Gre-Nal. Nota 6



Anselmo

Sem grandes problemas para controlar Valderrama e companhia. Ainda foi ao ataque. Nota 6



Uendel

Desta vez não foi efetivo como em outras partidas. Mas ajudou na marcação e na armação. Nota 6



D'Alessandro

Fez todo o ataque jogar. De quebra, mostrou uma grande conexão com Nico López. Terminou o jogo com cãibras. Nota 9



Nico López

Elétrico em campo. Boas jogadas e um belo gol. Se continuar assim, ninguém mais o tira do time. Nota 8



Brenner

Te cuida, Pottker. Mais um jogo, mais dois gols. É o artilheiro do Inter no ano, com nove gols. Nota 8



Valdívia

Entrou com o jogo ganho. Alguns piques e sem medo de encarar divididas. Nota 6



Seijas

Foi a campo já durante a goleada. Um bom chute a gol. Nota 6



William

Jogou pouco mais do que 10 minutos. Sem nota



*ZHESPORTES