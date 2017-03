Cotação ZH: Danilo Fernandes e D'Alessandro são os melhores na vitória do Inter

Qual é a nota?

O Inter venceu o São Paulo-RG na noite deste sábado e entrou na zona de classificação do Gauchão. Confira como foram as notas dos jogadores colorados na partida:



Danilo

Duas defesas milagrosas impediram o empate do São Paulo. Nota 8

William

Até agora, nenhuma atuação no ano justifica titularidade. Nota 5



Ernando

Foi batido pelo ataque do São Paulo no segundo tempo. Nota 5



Léo Ortiz

Teve desempenho mais sólido do que o companheiro. Nota 6



Uendel

A eficiência de sempre na lateral fez falta no meio. Nota 7



Dourado

Mesmo com qualidade, Pareceu desconcentrado em alguns lances. Nota 6



Anselmo

Desarmou sem faltas. Nota 6



D'Alessandro

Sobrou em campo. Passa, arma, conclui e lidera. Mesmo quando não está tão inspirado. Nota 8



Nico López

Aproveitou a chance que teve e fez o dele. Nota 7



Brenner

Pode pedir para Nico 50% da autoria do gol. Nota 7



Carlos

Foi o mais discreto do trio ofensivo. Nota 6



Valdívia

Mal teve tempo. Sem nota



Roberson

Entrou no final. Sem nota



* ZHESPORTES