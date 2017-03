Cruzeiro suspende viagem até sair definição do local da partida contra o Inter: "Dinheiro não dá em árvore"

"País em crise"

O Cruzeiro mudou os planos sobre a viagem para a Serra no início da tarde desta terça-feira. Depois de definir a saída de Cachoeirinha para Salvador do Sul, a equipe adversária do Inter nesta quarta-feira decidiu ficar em Gravataí até a decisão do STJD sair sobre o mando de campo colorado. E brincou sobre o impasse:



– Pessoal, o Cruzeiro segue aguardando uma decisão sobre o mando de campo, se o jogo será no Beira-Rio ou na Montanha dos Vinhedos. Até lá, nossa viagem para Bento está suspensa porque né, dinheiro não dá em árvore e o país tá em crise. Qualquer novidade, postamos aqui – disse o Cruzeiro, em seu Twitter.

Até lá nossa viagem para Bento está suspensa porque né, dinheiro não da em árvore e o país tá em crise! Kkk qualquer novidade, postamos aqui — EC Cruzeiro (@cruzeirorsreal) March 28, 2017

A polêmica sobre o local da partida deu-se por conta da decisão do TJD-RS sobre a briga em Veranópolis na primeira rodada do Gauchão. O Inter, no entanto, recorreu à decisão no STJD e aguarda sobre o efeito suspensivo, que pode devolver o jogo ao Beira-Rio.



