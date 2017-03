Desde sua reinauguração oficial em 2014, Beira-Rio completa cem jogos de Inter nesta noite 

Comemoração

A partida desta quarta-feira contra o Sampaio Corrêa até pode ser tratada com pouco interesse pelo time do Internacional e também pela torcida colorada. No entanto, o confronto, que deve definir a classificação gaúcha à próxima fase da Copa do Brasil, será marcante: pela centésima vez o Beira-Rio receberá um jogo do Inter.



O Beira-Rio passou por uma reforma iniciada em 2009 na gestão de Vitorio Piffero, até então com as obras financiadas pelo próprio clube. Durante o mandato do presidente Giovanni Luigi, em 2012, o clube chegou a um acordo (depois de oito meses) com a construtora Andrade Gutierrez para finalizar a remodelação do estádio.

A reinauguração oficial foi realizada no dia 6 de abril de 2014, dois meses antes da Copa do Mundo no Brasil. O Inter venceu o Peñarol por 2 a 1 em um amistoso. Gols marcados por D¿Alessandro. A equipe, treinada por Abel Braga, iniciou com Dida; Gilberto, Paulão, Ernando e Fabrício; Willians, Aránguiz, D¿Alessandro, Valdívia e Alan Patrick; Rafael Moura. Vale lembrar que duas partidas ocorreram antes da reinauguração oficial: Caxias (4 a 0) e Brasil de Pelotas (1 a 0), as quais não são contadas no levantamento.

Desde lá, foram realizados 99 jogos entre amistosos e jogos por Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão e Primeira Liga. O aproveitamento do Inter no Beira-Rio é de 73%. Foram conquistados dois títulos no estádio: Gauchão de 2015 e 2016. Os artilheiros na casa colorada são Eduardo Sasha e Vitinho, ambos com 20 gols marcados.

Inter no reformado Beira-Rio:

99 jogos

67 vitórias

16 empates

16 derrotas

171 gols marcados

73 gols sofridos