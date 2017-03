Dezessete jogadoras são aprovadas em peneira do Inter

Futebol feminino

Depois de mais de 20 partidas em duas etapas de avaliação, o Inter selecionou neste sábado 17 jogadoras na peneira de futebol feminino do clube.

No dia 5 de março, um domingo chuvoso no Estado, mais de 350 candidatas se inscreveram na seletiva para as categorias sub-20 e adulto realizada no CT de Alvorada — no total, cerca de 700 gurias participaram da peneira no campo sintético da Morada dos Quero-Queros, incluindo as categorias sub-13, sub-15 e sub-17.

Em razão da grande procura, o departamento de futebol feminino organizou nova rodada de avaliação, desta vez com 60 candidatas, no campo de futebol da Esefid/UFRGS, em Porto Alegre. Entre as 15h e as 17h deste sábado, foram disputadas quatro jogos de meia hora.

As gurias selecionadas se juntarão ao grupo de 22 jogadoras apresentado na última quarta-feira, no museu do Inter. Nas próximas duas semanas, a técnica Tatiele Silveira e a gerente de futebol feminino do clube, Duda Luizelli, coordenarão treinos com as 39 atletas no CT Parque Gigante e na Esefid/UFRGS.

Ao término desse período, o Inter definirá o grupo de 25 jogadoras que disputará o Campeonato Gaúcho, no segundo semestre. A primeira atividade será às 19h30min desta segunda-feira no Parque Gigante.

Veja a relação das jogadoras selecionadas pelo Inter na peneira.

Goleira

Caroline de Paula

Zagueiras

Claudia Regina da Silva

Francinny Pedrazini

Caroline Souza

Laterais

Gabriela Euzebio

Larissa Taís Dill

Francine Rangel

Volantes

Taís Lourenço

Jurema Campos

Ingrid Ribeiro

Meias

Jessica Tamires

Atacantes

Paloma Merlo da Silva

Cibele Ariane

Renata Boeira

Andriele Braz

Letícia Sanches

Samira de Oliveira

*ZHESPORTES