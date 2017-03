Diante do São José, Inter poderá ter a nona dupla de zaga da temporada

Gauchão

Com a boa estreia do argentino Victor Cuesta, a zaga do Inter poderá ter a sua nona formação diferente na temporada. O canhoto Cuesta tem chances de atuar ao lado de Léo Ortiz, neste domingo, em Novo Hamburgo, contra o São José.

A primeira amostragem da possível nova dupla de zaga colorada foi dada no segundo tempo de Ypiranga e Inter, quando Antônio Carlos Zago sacou Paulão (destro, que vem atuando pela esquerda), manteve Cuesta pelo lado esquerdo, e conseguiu buscar o empate — e a conquista da Recopa Gaúcha, na decisão por pênaltis. Em 2017, a defesa do Inter sofreu 14 gols em 16 partidas.

Jogadores do Inter comemoram conquista da Recopa Gaúcha: "Título é título"



Zero Hora recupera a seguir como foi até aqui o desempenho dos sete zagueiros de Zago na temporada e as duplas formadas em 2017:

Paulão, 30 anos, 1m87cm de altura

Considerado pela torcida como um dos símbolos do rebaixamento de 2016, Paulão deu a volta por cima. Virou titular da equipe e, recentemente, foi elogiado por Abel Braga e por Argel Fucks. Superou as vaias da torcida no começo do ano e até os protestos em frente ao CT, quando os postes amanheceram pichados com os dizeres "Fora, Paulão". Agora, poderá passar a disputar vaga com o argentino Victor Cuesta.

Léo Ortiz, 20 anos, 1m85cm de altura

Promovido das categorias de base, ele caiu nas graças de Zago. Virou titular logo em sua primeira chance, na goleada sobre o Oeste, no Beira-Rio. Apesar de não ter ido bem no Gre-Nal, foi mantido pelo treinador e ganhou a sua confiança. Apesar do erro em Erechim — a sua indecisão gerou o gol de Talles Cunha —, deverá seguir como titular.

Victor Cuesta, 28 anos, 1m87cm de altura

Em uma das muitas novidades de Zago, Cuesta estreou no Inter em Erechim, como um híbrido de terceiro zagueiro e lateral-esquerdo. Mesmo em meio ao rocambole que foi o Inter, onde quase nada dava certo, o argentino foi bem. Foi um dos destaques da equipe, se impondo contra os atacantes do Ypiranga e até mesmo tentando quebrar o galho como lateral. É o único zagueiro canhoto do elenco. Chegou para ser titular. Em sua primeira partida pelo clube, conquistou um título: a Recopa Gaúcha. E o Inter gosta de jogadores com estrela.

Ernando, 28 anos, 1m84cm de altura

Titular do Inter desde 2014, Ernando já não tem o mesmo cartaz que tinha com a torcida. De capitão do time a exemplo de esforço e polivalência, o camisa 14 já é visto com desconfiança. E, assim como Paulão, ficou marcado pelo descenso no Campeonato Brasileiro. Perdeu espaço para Ortiz, Paulão e Cuesta. O Corinthians segue interessado em sua contratação.

Klaus, 22 anos, 1m87cm de altura

Contratado a pedido de Antônio Carlos Zago, que foi seu treinador no Juventude, Klaus havia sido fixado como titular da zaga. Ora com Ernando, ora com Paulão. Não chegou a empolgar. Dores na coxa direita o afastaram da partida contra o Passo Fundo, em 19 de fevereiro, e ele nunca mais voltou ao time. Já recuperado da contusão, treina há duas semanas com o grupo, mas ainda não teve novas chances.

Neris, 24 anos, 1m90cm de altura

Contratado após jogar o Brasileirão e ser rebaixado com o Santa Cruz, Neris recebeu apenas uma chance. Foi titular na partida contra o Sampaio Corrêa, no Beira-Rio. Teve bom desempenho, descontada a fragilidade do adversário, e voltou ao banco de reservas. A amostragem foi mínima.

Eduardo, 21 anos, 1m84cm de altura

Prata da casa, teve chance logo no primeiro jogo da temporada, em Veranópolis, mas ficou marcado ao ser batido em uma corrida pelo atacante Keké. O jogador do Veranópolis saiu atrás de Eduardo, tomo a frente do colorado, e fez o gol de empate. Eduardo perdeu a corrida e a vaga no time. Poderá ser emprestado ao Juventude no segundo semestre.





As duplas utilizadas em 2017

Léo Ortiz e Paulão — seis jogos, seis gols sofridos, três vitórias, dois empates e uma derrota*

Klaus e Paulão — três jogos, um gol sofrido, duas vitórias e um empate**

Paulão e Ernando — dois jogos, dois gols sofridos, uma vitória e um empate***

Klaus e Ernando — dois jogos, três gols sofridos, uma derrota, um empate

Eduardo e Ernando — um jogo, um gol sofrido, um empate

Léo Ortiz e Ernando — um jogo, nenhum gol sofrido, uma vitória

Neris e Ernando — um jogo, nenhum gol sofrido, uma vitória

Eduardo e Neris — um jogo, um gol sofrido, uma vitória

* Paulão saiu no intervalo na partida contra o Ypiranga, quando o Inter perdia por 1 a 0, com a zaga ficando a cargo de Léo Ortiz e Victor Cuesta, dupla que não sofreu gol

** Klaus saiu no intervalo da partida contra o Princesa do Solimões, com dores na coxa direita, enquanto o jogo estava 0 a 0

*** Ernando substituiu Klaus no intervalo, quando a partida estava em 0 a 0, e acabou com vitória do Inter por 2 a 0.