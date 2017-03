Dourado diz que vestiário do Inter está alheio ao julgamento na Suíça: "Nem se comenta sobre isso"

Foco no trabalho

O vestiário do Inter está alheio ao julgamento na Suíça, que pode devolver o time à Série A do Brasileirão. Quem garante é o volante Rodrigo Dourado, que garantiu que o assunto nem é levantado pelos jogadores. O assunto, segundo ele, é trabalho:



– Pode acontecer (de jogar a Série A), mas no vestiário não se comenta nada sobre isso. Nem sei como é o julgamento, estamos focados no nosso trabalho. Tem o Gauchão ue todo mundo fala que não importa, mas está muito difícil. Temos que nos preparar, porque é um ano difícil – disse o volante, sem se envolver na questão que tem julgamento previsto para acontecer no dia 4 de abril.



Leia mais:

Vale a primeira taça do ano: Inter e Ypiranga disputam a quarta edição da Recopa Gaúcha

Inter prepara entrevista coletiva para explicar como estão as finanças do clube

Atacante Carlos é desfalque no Inter contra o Ypiranga



Se o assunto é trabalho, os jogadores bem sabem que não estão rendendo o que a torcida colorada espera no Campeonato Gaúcho. A três jogos do fim, o time ainda não garantiu a classificação para a próxima fase:



– A gente estava deixando a desejar no Gauchão. Temos duas vitórias apenas, eu acho. Temos mais três jogos para melhorar, com totais condições de ganhar as três. Só temos a crescer, estamos só focado no Gauchão hoje.



* ZHESPORTES