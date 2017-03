Dúvida durante a semana, D'Alessandro jogará o Gre-Nal

Ele joga

A grande dúvida no lado colorado para o Gre-Nal 412 está sanada. Andrés D'Alessandro vai para o jogo na Arena — o seu primeiro clássico desde o retorno ao Inter no início do ano.

D'Ale joga! Inter vai para o Gre-Nal com Danilo; William, Ortiz, Paulão e Carlinhos; Dourado, Charles, Uendel, D'Ale, Carlos; Brenner. ¿ Amanda Munhoz (@amanda_munhoz) March 4, 2017

Leia mais:

AO VIVO: acompanhe a movimentação antes do Gre-Nal 412

Gre-Nal 412 coloca Grêmio e Inter frente a frente pela primeira vez no ano

De meia em Várzea Grande a centroavante no Beira-Rio: a trajetória de Brenner

A escalação deve ter: Danilo Fernandes; William, Leo Ortiz, Paulão e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Charles, Uendel, D'Alessandro e Carlos; Brenner.

D'Alessandro tinha uma lesão muscular e foi poupado nos últimos jogos do Inter na temporada. No entanto, pela importância do Gre-Nal, será escalado pelo técnico Antônio Carlos Zago.

Acompanhe o Inter através do Colorado ZH. Baixe o aplicativo:

IOS

Android

*ZHESPORTES