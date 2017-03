Edenílson treina com a camisa do Inter, e Carlinhos volta de lesão

No CT

O técnico Antônio Carlos Zago está ganhando um reforço de peso para as quartas de final do Gauchão. Recuperado de lesão, o lateral-esquerdo Carlinhos treinou normalmente com bola nesta quinta à tarde. Com o adiamento do jogo contra o Cruzeiro-RS para quinta, o atleta passa a ter possibilidades concretas de atuar na partida.



Foto: Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Caso a partida fosse realizada no domingo, como estava previsto inicialmente, o jogador não teria tempo hábil para atuar, pois ainda não estaria nas melhores condições físicas. A mudança de data, por outro lado, aumenta as chances de Zago escalar Carlinhos na lateral esquerda, com Uendel sendo reconduzido ao meio-campo.



O treinamento, que contou com a presença apenas dos jogadores que não atuaram contra o Cruzeiro, teve também como atração o volante Edenílson, recentemente contratado pelo clube. Os dirigentes correm contra o tempo para tentar inscrever no atleta no Gauchão até sexta, quando termina o prazo para trocas na lista de atletas do Estadual.



