Em Erechim, Inter buscará primeira vitória fora de casa no Gauchão

Para ter sequência

O Inter tem um jogo importante na quarta-feira. O time visita o Ypiranga em Erechim e tenta engatar duas vitórias seguidas pela primeira vez no Gauchão deste ano. Além disso, a equipe tenta também a primeira vitória fora de casa no campeonato estadual nesta temporada.

Até agora, as duas vitórias do Inter no Gauchão foram no Beira-Rio — sobre Brasil-Pel e São Paulo-RG. Fora de casa, o time teve três empates contra Veranópolis, Passo Fundo e Grêmio, além de uma derrota para o Juventude no Alfredo Jaconi.

O Inter conseguiu vitórias longe do Beira-Rio nas outras competições em que está envolvido. Na Copa do Brasil, fez 2 a 0 no Princesa do Solimões no Paraná, além de golear o Sampaio Corrêa por 4 a 1 no Maranhão. Na Primeira Liga, bateu o Criciúma por 3 a 1 em Santa Catarina.

O jogo de quarta-feira, no Colosso da Lagoa, começará às 19h30min.

*ZHESPORTES