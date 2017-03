Enquanto Inter aguarda por STJD, Cruzeiro inicia deslocamento para o jogo em Bento Gonçalves

Beira-Rio ou Montanha dos Vinhedos?

A briga entre os torcedores do Inter, em Veranópolis, na primeira rodada do Gauchão, acabou desaguando em uma grande confusão na última rodada da fase de classificação do campeonato. Ocorre que, ao perder dois mandos de campo, no TJD, e buscar um recurso no Rio, no STJD – que poderá sair no começo da tarde –, o Inter viu a Federação Gaúcha de Futebol marcar a partida contra o Cruzeiro para a Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, na Serra. Para onde a delegação do Cruzeiro começará a se deslocar a partir das 13h desta terça-feira.

O ônibus do Cruzeiro partirá de Cachoeirinha logo mais rumo à cidade de salvador do Sul, distante cerca de 40 quilômetros do local do jogo, onde o time treinará e ficará concentrado.

Mas, se o Inter obtiver ganho de causa no STJD, a partida voltará a ser no Beira-Rio. E o Cruzeiro precisará retornar de viagem. O Estatuto do Torcedor manda o clube mandante a vender ingressos com no mínimo 72 horas de antecedência do jogo. O Inter fez isso, até para forçar a FGF a não tirar o jogo de seu estádio. Os ingressos em Bento, porém, caso o jogo seja mantido para os Vinhedos, serão vendidos a menos de 12 horas do confronto – no caso, na manhã desta quarta-feira.

E esta é a rodada decisiva da primeira fase do Estadual.

