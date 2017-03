Estádios, prazos e tabela: como o Inter cumprirá a perda de mandos de campo no Gauchão

Alternativas

Inter mandou vários jogos no Estádio do Vale em 2013 Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Inter perdeu dois mandos de campo no recurso do julgamento pelo TJD-RS da briga de torcedores colorados em Veranópolis, na primeira rodada do Gauchão. Caso o Inter não consiga reverter a decisão no STJD, a punição terá que ser cumprida na última rodada da primeira fase, contra o Cruzeiro-RS, e na partida do Inter como mandante nas quartas de final do campeonato — caso o time consiga a classificação.

Pelo regulamento do Gauchão, o Inter tem 48 horas para determinar o novo local do mando das partidas — pode ser qualquer estádio fora de Porto Alegre. A tendência é que a direção colorada selecione o Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Como não é reincidente, o Inter poderá receber torcedores — se fosse, teria que mandar a partida com portões fechados.

No entanto, há duas circunstâncias em que mandar jogos no Estádio do Vale possa ser inviável para o Inter. A primeira é caso o time enfrente o próprio Novo Hamburgo nas quartas. A outra é em caso de clássico Gre-Nal. Por isso, o Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pode surgir como alternativa. A FGF deve ser flexível, já que um confronto com o Caxias também é matematicamente possível. O Vale e o Centenário foram utilizados pelo Inter enquanto o Beira-Rio era reformado.

Neste momento, o Inter ocupa o nono lugar no Gauchão, fora da zona de classificação para as quartas de final. Se for eliminado ainda na primeira fase, uma das perdas de mando ficará pendente. Neste caso, a punição terá que ser cumprida em qualquer outra competição realizada pela Federação Gaúcha.

Por força de regulamento, o jogo do Inter contra o São Paulo-RG, neste sábado, ainda será jogado no Beira-Rio.

