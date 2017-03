"Estou ali para isso", comemora Danilo Fernandes após milagre na vitória do Inter

No Gauchão

Danilo Fernandes foi o responsável pela vitória do Inter na noite deste sábado, no Beira-Rio, diante do São Paulo-RG, pelo Gauchão. Isso porque o goleiro impediu que a equipe de Rio Grande empatasse e até mesmo garantisse a vitória em Porto Alegre.



Em ao menos dois lances, ambos do atacante Fred Saraiva – o segundo já nos acréscimos do segundo tempo, Danilo fez milagre. Nada, porém, que o goleiro já não esteja acostumado:



– Estou ali para isso, para ajudar. Estou ali para defender as bolas que a gente não acredita, como essa última. O mais importante foi a vitória – disse o goleiro, após o 1 a 0 na noite deste sábado.



Leia mais:

Veja como está a tabela do Gauchão

Inter vence o São Paulo-RG e retorna à zona de classificação no Gauchão



Os três pontos, que garantiram o retorno do Inter à zona de classificação no Gauchão, dão tranquilidade, segundo o Danilo Fernandes. Mas a missão do Inter é maior, se quiser seguir na competição até as finais:



– (A vitória) Dá tranquilidade. mas precisamos vencer os próximos três jogos também. Temos que buscar mais três vitórias no campeonato – finalizou o goleiro.



Foto: André Ávila / Agencia RBS

* ZHESPORTES