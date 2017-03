"Estou mais esperançoso hoje do que anteontem", diz vice de futebol do Inter sobre Cirino

Pós-clássico

O Inter saiu satisfeito do 2 a 2 diante do Grêmio, neste sábado, válido pelo Gauchão. Quem garante é o vice de futebol, Roberto Melo. O dirigente ainda comemorou a sequência positiva que vem o Inter, com oito jogos sem derrotas. Mas o ponto alto foi quando Melo comentou sobre os reforços da temporada. Marcelo Cirino ainda está no radar colorado, ainda que o clube tenha recuado nas tratativas:

– Realmente, a negociação do Cirino é complicada. Estamos desde dezembro nisso. Já é difícil quando são dois clubes, quando entram investidores, contratos complicados, com muitas cláusulas... Essa semana, cheguei a quase desistir. E as coisas acabaram avançando para os objetivos do Inter. Estou mais esperançoso hoje do que anteontem. Vamos definir logo também pensando no atleta.



Sobre o clássico da noite deste sábado, o dirigente gostou do que viu e chegou a dizer, inclusive, que tinha convicção de que o Inter venceria o jogo se o não estivessem com um jogador a menos:



– Estamos satisfeitos não só com o jogo de hoje, mas cm a sequência de jogos da última semana. a gente entende que o que está treinando, está aparecendo no jogo. Acho que fizemos um gom jogo, principalmente no segundo tempo. Poderíamos ter aumentado. Se não fosse a lesão, ficamos com um jogador a menos. Tenho convicção que venceríamos o jogo – finalizou.



