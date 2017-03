Favorito, Inter inicia disputa pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa

Jogo de ida

O Inter entra em campo nesta quarta-feira, no Estádio Castelão, em São Luís, com rótulo de favorito. Isso porque após o bom desempenho no Gre-Nal, a equipe de Zago inicia a disputa da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h45min, contra um Sampaio Corrêa inegavelmente mais fraco e que encara uma crise já suficiente para mudar o treinador no começo da temporada — Francisco Diá é o atual comandante do clube.

E há um fator positivo a mais neste duelo, para os colorados. Nesta terceira fase, os jogos passam a ser de ida e volta, reduzindo o risco de uma surpresa. A decisão da vaga à quarta etapa da competição será no dia 15 de março, no Beira-Rio.



Leia mais:

Paulão cita "crescimento notório" do Inter e projeta "resultado positivo" diante do Sampaio Corrêa

Treino do Inter no Maranhão mantém dúvida sobre substituto de Carlinhos

Sampaio Corrêa x Inter: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida



Carlinhos é o principal problema do Inter para o jogo. O lateral-esquerdo está lesionado e, por isso, precisa ser substituído. Iago e Uendel, atletas da posição, são os favoritos para assumir a vaga.



Se optar pelo jovem da base, Zago preserva Uendel no meio de campo. Caso contrário, terá de alterar também a configuração do meio-campo. Roberson poderia, nesse caso, ganhar uma nova chance.



O time mais provável para entrar em campo nesta quarta: Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Paulão e Iago (Uendel); Rodrigo Dourado, Charles, Uendel (Roberson) e D'Alessandro; Nico López (Carlos) e Brenner.



*ZHESPORTES