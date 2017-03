Fechado com o Inter, William Pottker é artilheiro do Paulistão

Cinco gols

O Inter garantiu a contratação do centroavante William Pottker para o segundo semestre. E, enquanto ainda defende a Ponte Preta, o jogador de 23 anos justifica a aposta colorada. Goleador do Brasileirão do ano passado com 14 gols, o atacante divide este ano a artilharia do Paulistão com cinco gols em nove jogos — Xuxa (Mirassol), Cueva (São Paulo), Lucca (Ponte Preta) e Gilberto (São Paulo) também fizeram cinco gols no campeonato.

Pottker é um dos comandantes da boa campanha da Ponte no Paulistão. O time de Campinas lidera o grupo D, com 15 pontos, seguido pelo Mirassol. Os dois times, por enquanto, deixam o Santos fora da zona de classificação.

William Pottker ainda marcou um gol na vitória por 2 a 0 da Ponte sobre o Campinense na primeira fase da Copa do Brasil. Na etapa seguinte, no entanto, o time acabou eliminado nos pênaltis depois de um empate em 1 a 1 com o Cuiabá. Pela participação no time paulista, Pottker não poderá defender o Inter na Copa do Brasil, mesmo que chegue ao Beira-Rio ainda com o time colorado ativo na competição.

A Ponte volta a campo nesta terça-feira, às 15h. O time visita o Santo André com chance de encaminhar a classificação às quartas de final do Paulistão.

Jogos de Pottker no Paulistão:

Ponte Preta 2x1 Ferroviária (um gol)

São Paulo 5x2 Ponte Preta

Botafogo-SP 1x2 Ponte Preta (dois gols)

Ponte Preta 0x0 Red Bull

Linense 2x2 Ponte Preta (um gol)

Ponte Preta 1x0 São Bernardo

Ituano 0x1 Ponte Preta

Ponte Preta 1x1 Corinthians

Ponte Preta 1x2 Novorizontino (um gol)

