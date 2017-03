Fechamento da janela dificulta contratação de Edenílson pelo Inter

Prazo curto

O prazo curto é o principal empecilho para o Internacional definir a contratação do volante Edenílson, 27 anos, do Genoa. O negócio precisa ser concluído até a próxima terça, 4 de abril, quando expira a janela de transferências brasileira para jogadores que atuam no exterior.

A direção colorada tem uma negociação encaminhada com o jogador. No entanto, esbarra na negativa do Genoa em se desfazer do atleta antes do final da temporada europeia. Além disso, segundo a imprensa italiana, o atleta atrai interesse de outros clubes europeus.

Depois de 4 de abril, o Inter só poderá contratar Edenílson (e qualquer outro atleta vindo do exterior) no dia 20 de junho, quando será a aberta a janela de transferências de inverno no Brasil.

No caso do volante chileno Felipe Gutiérrez, 26 anos, do Betis, as regras são as mesmas. No entanto, este jogador está em um estágio muito mais avançado de negociação. Já acertado com o Betis e encaminhado com o atleta, o Inter deve anunciar o atleta nos próximos dias.

