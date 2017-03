Federação deverá aceitar pedido do Inter e adiar partida contra o Cruzeiro para a quinta-feira

Gauchão

Inter e Cruzeiro, válido pelas quartas de final do Gauchão será adiado. A pedido da direção colorada, o jogo de ida do mata-mata deverá ser remarcado para a quinta-feira, no Beira-Rio.

O jogo, que estava agendado para o sábado, precisou ter a data protelada devido à montagem do palco para o show dos ingleses Elton John e James Taylor, que ocorrerá em 4 de abril, no Anfiteatro ampliado do Beira-Rio.

Ainda que o show aconteça somente na terça-feira, o palco já começará a ser montado e ficará dentro do gramado – com os vestiários ocupados pela produção do evento. O show tem previsão de 20 mil espectadores. E, por contrato, o espetáculo não poderia ser adiado, sob o risco de pagamento de milionárias multas contratuais.

*ZHESPORTES