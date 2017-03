Federação Gaúcha de Futebol silencia sobre o "Caso Diego Real"

Erro e silêncio

O "Caso Diego Real" é tratado a sete chaves pela Federação Gaúcha de Futebol. A entidade, sob pretexto de "preservar" o árbitro — que marcou um pênalti inexistente do lateral Junio para o Juventude, lance que determinou a vitória do time de Caxias do Sul sobre o Inter, por 1 a 0, neste domingo —, informa apenas que trata-se de "assunto interno" e que nada a respeito da arbitragem desta partida será divulgado pela Federação.

Leia mais:

Victor Cuesta deverá estrear pelo Inter diante do São Paulo-RG

Campanha do Inter no Gauchão tem apenas 33,3% de aproveitamento

Diori Vasconcelos: após erro, Diego Real será afastado



O que se sabe é que a Comissão de Arbitragem da FGF suspendeu preventivamente Real e por tempo indeterminado — o que é de praxe quando há erro grave em um jogo.

Neste encontro, que contou com a presença de Diego Real, do assistente Rafael da Silva Alves e do quarto árbitro Marco Aurélio Magalhães, os três relataram aos dirigentes da comissão de arbitragem o que ocorreu no lance. Disseram que não foram informados pela TV e que tudo o que relataram na hora para real foi o que viram em campo — segundo os jogadores do Inter, Alves avisou ao árbitro que a bola não havia tocado no braço de Junio.

O curioso é que a súmula da partida no Alfredo Jaconi foi publicada somente às 16h no site da Federação Gaúcha de Futebol e não cita em momento algum o lance do pênalti, relatando apenas como ocorrência a expulsão do volante colorado Charles.

Questionado sobre o Inter ter colocado em "suspeição" a lisura do Campeonato Gaúcho, o presidente Francisco Novelletto resumiu assim a sua resposta:

— Ora Grêmio, ora Inter coloca o campeonato em suspeição. Isso mostra o quanto somos isentos.

*ZHESPORTES