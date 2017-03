Fernandão é homenageado pelo Inter no dia em que completaria 39 anos

Eterno

Fernandão, um dos principais jogadores da história do Internacional, completaria 39 anos neste sábado. Para homenagear o atleta, que atuou durante quatro anos no Colorado (2004-2008), uma mensagem foi publicada no Twitter do clube gaúcho.

– Há 39 anos tu nascia destinado a marcar a história do Inter e dos colorados. F9, és eterno em nossos corações. #F9Eterno #NadaVaiNosSeparar – escreveu o clube em seu perfil oficial do Twitter.



Além de ter vestido a camisa como meia-atacante do Inter, Fernandão treinou o time. Como jogador, conquistou a Copa Libertadores da América de 2006 e o Mundial de Clubes do mesmo ano. Ao assumir a direção do clube, o goiano viu seu time levantar a taça da Recopa Sul-Americana de 2012 e o Campeonato Gaúcho de 2012.

Em junho de 2014, Fernando Lúcio da Costa faleceu após queda de um helicóptero onde estava acompanhado por mais quatro amigos. No momento do resgate dos tripulantes, o atleta supostamente foi o único a ser encontrado com vida, mas não resistiu e veio a óbito a caminho do hospital.