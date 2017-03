FGF blinda Diego Real e chefe da arbitragem responde à denúncia do Inter: "Não somos desonestos"

Juventude x Inter

Presidente da Comissão Estadual de Arbitragem há mais de 13 anos, Luiz Fernando Moreira esteve reunido com o árbitro Diego Real até o final da manhã desta segunda-feira. O desempenho de Real foi analisado, incluindo a marcação do pênalti para o Juventude, que decidiu o jogo contra o Inter no Alfredo Jaconi, e que gerou forte reação da direção colorada – incluindo o vice de futebol Roberto Melo afirmando que o Gauchão estava "sob suspeição" a partir daquele lance.

Moreia se declarou impedido de analisar publicamente a arbitragem de Real – extraoficialmente, o árbitro ficará fora das próximas escalas do Gauchão. Mas afirmou que as explicações foram dadas pelo árbitro e por seus assistentes.



– Não podemos analisar publicamente o trabalho dos árbitros. O que não quer dizer que não houve cobranças e orientações nesta reunião. Passamos tudo para o presidente da FGF, Francisco Novelletto – comentou Moreira. – Os assistentes e o quarto árbitro podem informar ao árbitro principal o que viram, quando sentirem que ele não viu determinado lance. Aí, cabe ao árbitro acatar ou não esta orientação – acrescentou.

Antes de comandar Juventude e Inter, Diego Real havia apitado somente Caxias e Cruzeiro no Gauchão. demorou a entrar na escala porque foi reprovado no primeiro teste físico, em 25 de janeiro, devido a uma fisgada na perna, na 17ª volta (de um total de 20 voltas). Depois, no "reteste" de 24 de fevereiro, foi aprovado.

– Diego Real fez uma temporada muito boa em 2016. Se tivesse passado no teste de janeiro, estaria credenciado até mesmo para o sorteio para o Gre-Nal – referendou Moreira, lembrando que para o jogo entre Juventude e Inter Diego Real foi para o sorteio com Anderson Daronco.

Mas se tudo é silêncio sobre Diego Real, Luiz Fernando Moreira respondeu às críticas do vice de futebol colorado, Roberto Melo. E disse:

– Lamento que ele tenha colocado o campeonato sob suspeição. Fiquei chateado. O dirigente tem que se controlar, ele estava de cabeça quente, mas não pode falar isso. Se não, ele pode dizer que somos desonestos, algo que não somos. Não tem desonestidade para puxar para A ou para B. Há erros, é claro, pois somos humanos. Mas coisas intencionais, nunca. Não participaria disso.

