FOTO:  Beira-Rio começa a receber palco dos shows de Elton John e de James Taylor

A estrutura dos shows dos ingleses Elton John e James Taylor, que ocorrerá em 4 de abril, no Anfiteatro ampliado do Beira-Rio, já tomou conta do gramado do estádio. Na tarde desta quinta-feira. uma parte da estrutura que receberá os eventos musicas foi instalada.

Em função do evento, o jogo do Inter contra o Cruzeiro, a primeira partida das quartas de final do Gauchão, foi adiado para quinta-feira, no dia 6 de abril, às 21h30min. contra o Cruzeiro-RS, será disputada no Vieirão.

