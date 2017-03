Gustavo Manhago: Inter caiu "no Real"

Coluna

Foto: Ricardo Duarte / Sport Club Internacional

Segue perto do vexame a campanha do Internacional no Gauchão 2017. O time de Antônio Carlos Zago tem apenas uma vitória em 7 rodadas. E consegue, neste momento, a proeza de ser apenas o nono colocado entre 12 times, sendo que 8 passam de fase.

Foram 9 jogos de invencibilidade até a derrota para o Juventude neste domingo em Caxias do Sul. O tropeço, em que pese o erro clamoroso de arbitragem, foi merecido. O Juventude foi bem superior e se não fosse Danilo Fernandes, o placar teria sido construído com mais facilidade, sem a contundente ajuda de Diego Almeida Real, o árbitro do confronto.

A invencibilidade até então era ilusória? Não creio. Por mais que o nível de adversários enfrentados, excetuando-se o Grêmio, seja muito baixo, o Inter vinha crescendo em desempenho coletivo. Se sobrepondo contra adversários fracos. Ontem, no Jaconi, sentiu muito a falta de D'Alessandro. E este vai ser o grande problema da temporada. Quando D'Alessandro não jogar, o que será do Inter? Zago inventou William no meio e até na lateral esquerda. E o jogador parece que continua com a cabeça na Europa. Não tem jogado nada. A zaga não passa confiança e o meio pouco fez para que o ataque produzisse gols. Pela primeira vez no ano, o Inter ficou um jogo inteiro sem marcar.

O erro do árbitro Diego Real foi gravíssimo. O pênalti mal marcado fica ainda mais grotesco se realmente ele não quis voltar atrás quando alertado pela equipe de arbitragem. Erro, ponto. Nada de conspiração como dirigentes colorados, assim como gremistas em outras oportunidades, decretaram após a partida. A campanha ridícula do Inter passa muito longe dos erros de arbitragem. E passa muito perto da sua incapacidade de vencer os jogos aqui do Estado.

