Gustavo Manhago: Que jogo o Zago viu? 

Opinião

Depois de algum tempo, a dupla Gre-Nal voltou a vencer junta no Gauchão. O Grêmio goleou o Juventude na Arena por 4 a 0. E o Inter passou pelo São José em Novo Hamburgo. De quebra, os dois times se garantiram nas Quartas de Final do Gauchão e agora jogam a última rodada na quarta-feira, para definirem em quais posições ficam e se começam a próxima fase jogando em casa ou fora.



Narrei o jogo do Inter em Novo Hamburgo. E foi mais uma vitória apertada do colorada. A terceira no Gauchão por apenas um gol de diferença. Mas a primeira longe do Beira-Rio. Incomodou-me a escalação inicial de Antônio Carlos Zago. Insistindo com Paulão na zaga e tirando Nico para colocar Valdívia no ataque.

Nem falo das limitações de Anselmo como volante e da má fase de William na lateral desde que se declarou com a cabeça na Europa. O pior foi tirar Léo Ortiz da zaga e Nico do ataque. O que teria acontecido com o uruguaio? Fez boas partidas na temporada. Fez gols. E acabou preterido por Valdívia, que não joga nada desde que se lesionou lá em novembro de 2015?

E o pior foi a entrevista de Zago após o jogo. Disse que foi o melhor primeiro tempo do Inter em 2017. Mas que jogo ele viu? Não fosse a qualidade técnica da dupla D'Alessandro e Brenner, e o gol aos 45 minutos não teria saído. É preciso que Zago pare de inventar. Escale quem está melhor e já estamos quase em abril para ele continuar fazendo experiências com figuras carimbadas pelo rebaixamento de 2016.

Para não esquecer. Assim como o Inter de Roberto Melo, o São José pode reclamar de campeonato suspeito pelo pênalti não marcado, cometido por Danilo Fernandes? Foi muito pênalti. Quantos jogos de gancho o árbitro Roger Goulart vai pegar? Enfim, o Gauchão segue - a trancos e barrancos.

*RÁDIO GAÚCHA