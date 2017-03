Imprensa italiana noticia interesse do Napoli no zagueiro Léo Ortiz

De olho

Titular em vários jogos do Inter no início desta temporada, o zagueiro Léo Ortiz começa a atrair o interesse de grandes clubes europeus. De acordo com a imprensa italiana, o Napoli está monitorando o jogador e pretende em breve encaminhar uma proposta oficial pelo defensor de 21 anos. As informações são do blog Gre-Nal, da Rádio Gaúcha.

Segundo o site italiano TuttoMercato, Léo Ortiz já terá em maio passaporte comunitário, podendo atuar nos principais mercados europeus sem ocupar vaga de estrangeiro. De acordo com a publicação, clubes da Inglaterra e da França também já manifestaram interesse no zagueiro.

Leia mais:

O que está em disputa em cada jogo da última rodada do Gauchão

Charles deve perder último jogo da primeira fase do Gauchão

Leonardo Oliveira: março se foi, e o Inter ainda coleciona incertezas

Filho do craque do futsal Ortiz, o garoto é considerado uma promessa da base colorada. Recentemente, ele renovou contrato com o Inter até dezembro de 2019.

Nos primeiros jogos da temporada, Léo Ortiz foi uma das grandes surpresas do técnico Antônio Carlos Zago, que o escalou como titular na grande maioria das partidas, desbancando os reforços recém-contratados Klaus e Neris, o antigo titular Ernando e o jovem Eduardo, que havia atuado como titular em alguns jogos em 2016.

Na vitória por 2 a 1 sobre o São José, no último domingo, no entanto, Zago preferiu montar a zaga titular com Paulão e o argentino Victor Cuesta.

O Napoli conta hoje com cinzo zagueiros no elenco: o espanhol Raul Albiol, ex-Real Madrid, o senegalês Kalidou Koulibaly, o sérvio Nikola Maksimovic, o romeno Vlad Chiriches e o italiano Lorenzo Tonelli.

*RÁDIO GAÚCHA