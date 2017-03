Inter anuncia venda de ingressos para jogo contra o Cruzeiro

Confirmado

O Inter anunciou como irá vender os ingressos para o jogos desta quarta-feira contra o Cruzeiro. A partir das 16h desta quarta-feira, as bilheterias do estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, começam a comercialização.

O clube confirmou o modelo de vendas após receber notificação do STJD, que concedeu efeito suspensivo a partir da próxima fase do Gauchão, mantendo a determinação da FGF sobre o estádio que receberia o jogo do Inter nesta quarta-feira.

Os torcedores colorados pagam entre R$ 30 e R$ 50 por seus ingressos, enquanto os "visitantes" serão cobrados R$ 30.

Confira os valores:

Cadeira Coberta: R$ 50

Arquibancada inferior: R$ 30

Torcida adversária: R$ 30

*ZHESPORTES