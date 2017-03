Inter anunciará novo volante nesta semana: um jogador de seleção ou um campeão mundial

Mais um

O Inter anunciará uma nova contratação nesta semana: um volante. E, se todos os trâmites correrem como o clube senha, o reforço será inscrito no Gauchão até a sexta-feira — o prazo final para que um atleta seja registrado no Estadual. Existe um Plano A e um Plano B. A primeira opção é o chileno Felipe Gutiérrez, do Real Betis-ESP. O jogador de 26 anos substituiu Aránguiz em recentes convocações da seleção nacional, durante as Eliminatórias para a Copa da Rússia e na Copa América de 2015.

Gutiérrez, que também atua como meia, tem contratado até 2020 com o clube espanhol, mas, pouco utilizado na atual temporada (disputou apenas 16 partidas), seria emprestado — com os direitos fixados ao final de 12 meses. As conversações para contar com o chileno estão bem avançadas, mas, caso algo dê errado, o Plano B do Inter é um porto-alegrense campeão do mundo.

Edenílson, 27 anos, jogou no Caxias até ser indicado pelo técnico Tite para o Corinthians. Com Tite, ele foi campeão do mundo em 2012. Volante de origem, Edenílson joga também como lateral-direito. Pertence à Udinese (clube que também detinha os direitos econômicos de Charles Aránguiz, ao ser contratado pelo Inter) e está emprestado ao Genoa. Também tem negociação adiantada com o Beira-Rio e, caso Gutiérrez não seja contratado, Edenílson estaria de malas prontas para embarcar para Porto Alegre.

Essa contratação é importante para o time de Zago, pois Rodrigo Dourado ou Charles será o primeiro volante da equipe. Já ficou constatado que ambos se prejudicam atuando juntos (atuam melhor na mesma função, a de primeiro volante) e, a partir desse novo reforço, haverá apenas uma vaga em disputa entre Dourado e Charles.

