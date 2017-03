Inter corre contra o tempo para inscrever Edenílson no Gauchão

Reforço

O Internacional está com gente na Itália para acelerar o processo de inscrição do meio-campo Edenílson no Gauchão. A situação é considerada complicada. O clube já possui a documentação que foi encaminhada à CBF.

Leia mais:

Montagem do palco de Elton John deve retirar Inter e Cruzeiro do Estádio Beira-Rio

Dupla tem o pior aproveitamento em fase de classificação do Gauchão desde 2003

Guerrinha: "Dupla ficou devendo"



O processo passa fundamentalmente pela Federação Italiana. A direção colorada sabe que normalmente na Itália, as coisas andam devagar, por isso, a presença de um representante no país.

Edenílson já realizou testes físicos e foi aprovado para integrar o grupo do Inter. O jogador entraria na última vaga que o Colorado pode preencher até o dia 31 deste mês. Caso não consiga a liberação, o lateral Iago deve ser inscrito. Já o volante Felipe Gutierrez, segue em negociação.

*RÁDIO GAÚCHA