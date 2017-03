Inter decide a terceira rodada da Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa no Beira-Rio

Definido

O Inter decidirá a terceira rodada da Copa do Brasil, diante do Sampaio Corrêa, no Beira-Rio. O sorteio, realizado na manhã desta quinta-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, definiu que a partida de ida será em São Luís, no Maranhão, no dia 8 ou 9, dependendo da programação da tv. A volta está marcada para o dia 15, em Porto Alegre.



A partir desta rodada, não é mais jogo único, como aconteceu nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, e há gol qualificado.



Leia mais:

Sampaio Corrêa é o próximo adversário do Inter na Copa do Brasil



Assim, com a programação definida, a delegação colorada deve embarcar para o Maranhão já na segunda-feira, tendo o domingo após o Gre-Nal de folga.



* ZHESPORTES