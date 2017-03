Inter elege novo Conselho Fiscal 

Clube

O Inter elegeu na noite dessa segunda-feira a sua nova direção do Conselho Fiscal e a nova mesa diretora do Conselho Deliberativo, que atuarão no biênio 2017-2019 do clube.

O novo presidente do Conselho Fiscal é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Geraldo Da Camino. O novo presidente do Conselho Deliberativo do Inter é o advogado Sérgio Juchem – pai do vice-jurídico colorado, Gustavo Juchem.

Composição do Conselho Fiscal

Titulares:

1. Geraldo Costa Da Camino

2. Filipe Ribeiro Gonçalves

3. Francisco Antônio Pernigotti

4. Léo Ismar Lewgoy

5. José Antônio Puerta Rodrigues

Suplentes:

1. Ary Faria Marimon Filho

2. Rodrigo Ribeiro Sirangelo

3. Anderson Poester Bastos De Lima





Composição da Mesa Diretora do Conselho

Presidente: Sérgio Roberto da Fontoura Juchem

Vice-presidente: Paulo Rogério Silva dos Santos

1º Secretário: Ivandro Rodrigo Morbach

2º Secretário: Raphael Pereira de Abreu

3º Secretário: Rubens Ardengui

* ZHESPORTES