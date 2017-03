Inter está entre churrasco de mobilização e montagem do palco de Elton John

No Beira-Rio e no CT

No Beira-Rio, enquanto o palco para o show de Elton John é montado e o presidente Marcelo Medeiros se prepara para apresentar à imprensa a projeção financeira do clube para 2017, no CT, tudo é mobilização.

Com a alteração da partida contra o Cruzeiro-RS deste sábado para a quinta-feira, Antônio Carlos Zago trata de reenergizar o seu time.

Após o treino, haverá um churrasco para o grupo de jogadores. O Inter ingressará em uma sequência de semanas decisivas, no Gauchão e na Copa do Brasil.

