Inter faz consulta pelo volante Sebastián Rodríguez, diz jornal uruguaio

Mercado

O Inter pode buscar no futebol uruguaio seu novo volante. Uma matéria publicada pelo Ovación, na noite desta segunda-feira, afirma que o clube gaúcho fez uma consulta por Sebastián Rodríguez, do Nacional-URU.

Com poucas oportunidades na equipe uruguaia, o jogador de 24 anos, estaria vendo "com bons olhos emigrar para o futebol brasileiro". A matéria afirma, porém, que o Inter ainda não fez proposta oficial Rodríguez.



No Nacional, o uruguaio jogou apenas 83 minutos no Apertura. Ainda não jogou pela Libertadores deste ano.



*ZHESPORTES