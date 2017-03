Inter fica de olho no fim da rodada para saber se segue na zona de classificação do Gauchão

Calculadora na mão

O Inter empatou com o Ypiranga nesta quarta-feira, pela nona rodada do Gauchão. Com isso, se manteve no sétimo lugar, agora com 11 pontos. No entanto, precisará aguardar o fechamento da rodada, nesta quinta-feira, para saber se permanecerá na zona de classificação.

O Inter precisará de pelo menos um resultado favorável nos dois jogos, que começam às 20h30min desta quinta — Brasil-Pel x Caxias e São Paulo-RG x São José.

A equipe de Antônio Carlos Zago perderá uma posição caso o Brasil-Pel vença o Caxias no Bento Freitas. O time pelotense ficaria com os mesmos 11 pontos do Inter, mas teria uma vitória a mais.

No outro jogo, o Inter perde uma posição se houver um vencedor entre São Paulo e São José. O time de Rio Grande tem a mesma circunstância do Brasil-Pel — chegaria a 11 pontos e superaria os colorados no número de vitórias. Já o Zequinha, que tem 10 pontos, chegaria a 13 em caso de vitória. Se houver empate, o São José vai aos mesmos 11 pontos do Inter, mas iguala o número de vitórias e saldo de gols, com provável desvantagem no número de gols marcados — a menos que seja um incomum empate por quatro ou mais gols.

Desta maneira, para seguir no G-8, o Inter precisa torcer por um empate ou derrota do Brasil-Pel para o Caxias; ou por um empate entre São Paulo e São José.

Os colorados vivem uma situação de preocupação dupla no Gauchão. Com 11 pontos, está a apenas três do vice-líder Caxias, mas também só três pontos à frente do Ypiranga, primeiro time na zona de rebaixamento. A equipe de Zago terá pela frente São José (em Novo Hamburgo) e Cruzeiro-RS (com mando, mas sem local definido) nas rodadas finais. Portanto, para garantir a vaga às quartas, precisará fazer algo que ainda não conseguiu neste campeonato: vencer longe do Beira-Rio.

