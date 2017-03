Inter oficializa a contratação de Edenílson e espera inscrever o volante no Gauchão

Reforço

O Inter oficializou em seu site a contratação por empréstimo do volante Edenílson, 27 anos, gaúcho que estava no Genoa. A próxima etapa agora é acelerar o processo de inscrição do meio-campo no Gauchão. A situação é considerada complicada.



O clube já possui a documentação que foi encaminhada à CBF. O processo passa fundamentalmente pela Federação Italiana. A direção colorada sabe que normalmente na Itália, as coisas andam devagar, por isso, a presença de um representante no país.



A nota do clube, oficializando a contratação:



O Sport Club Internacional concluiu as negociações para anunciar a contratação do volante Edenilson. O atleta assina contrato de empréstimo até 30 de junho de 2018. A apresentação oficial será às 18 horas, na sala de imprensa do CT Parque Gigante.

Natural de Porto Alegre, Edenilson atua desde 2014 na Itália quando foi vendido para a Udinese após se destacar no Corinthians. Na Europa, o volante foi destaque do Genoa na temporada 2014/2015, sendo titular e ajudando o time a terminar na 6ª colocação do Campeonato Italiano, conseguindo a classificação para as competições europeias. Ainda na Itália, atuou pela Udinese em 2015/2016 e voltou a ser cedido ao Genoa na atual temporada. Foram 78 partidas no Velho Continente com destaque para a polivalência do atleta que foi utilizado em mais de uma função do meio-campo e também nas laterais.

Formado nas categorias de base do Caxias, Edenilson entrou para a seleção do Campeonato Gaúcho de 2011. Indicado pelo técnico Tite, foi contratado pelo Corinthians assim que terminado o estadual. Em São Paulo, tornou-se peça importante na conquista do Campeonato Brasileiro de 2011. Em 2012, passou a ser utilizado também na lateral-direita durante a Copa Libertadores, sendo campeão continental e também do Mundial de Clubes da Fifa no final de 2012. Após mais uma temporada consistente em 2013, foi negociado com a Europa no início de 2014. Foram 132 jogos pelo Corinthians e cinco títulos conquistados.

Ficha técnica:

Nome: Edenilson Andrade dos Santos

Nascimento: 18/12/1989 – 27 anos

Natural: Porto Alegre-RS

Altura: 1,75m

Carreira:

2008 | Caxias

2011 | Corinthians

2014 | Genoa-ITA

2015 | Udinese-ITA

2016 | Genoa-ITA

2017 | Internacional

Conquistas:

2011 | Campeonato Brasileiro

2012 | Copa Libertadores da América

2012 | Mundial de Clubes Fifa

2013 | Campeonato Paulista

2013 | Recopa Sul-Americana