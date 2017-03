Inter perde para o Cruzeiro e repete o confronto nas quartas do Gauchão

Em frente

O Inter perdeu para o Cruzeiro e acabou a primeira fase do Gauchão na sétima posição. Na Montanha dos Vinhedos, o time de Zago viu o adversário abrir 2 a 0 no primeiro tempo e só conseguiu descontar na segunda etapa.

Na 11ª rodada do Gauchão, o técnico Antônio Carlos Zago mudou o time pela 11ª vez. Desta vez, a troca foi no ataque, e quem apareceu foi Nico López, que ficou com a vaga de Roberson. Rodrigo Dourado voltou naturalmente ao time, ao lado de Anselmo e D'Alessandro na linha de meias. Os outros titulares foram os mesmos que venceram o São José no último domingo.



O Cruzeiro foi o primeiro a criar. Aos seis minutos, uma jogada pela esquerda acabou em cruzamento, que Danilo espalmou para a frente, justamente onde estava Lucão. A poucos metros do gol, porém, o atacante concluiu fraco e o goleiro conseguiu se recuperar, salvando com o pé.

A resposta do Inter veio com Nico López. O uruguaio recebeu de D'Alessandro, entrou na área e chutou. A bola desviou na defesa e obrigou Deivity a defender com a perna para a linha de fundo. No escanteio, D'Ale surpreendeu e quase fez olímpico, mas um voo do goleiro tirou a bola quase do ângulo.

Aos 26, Nico López, novamente, teve outra chance. Ele recebeu um passe de Rodrigo Dourado, driblou Deivity mas perdeu o ângulo e chutou na rede pelo lado de fora.

No lance seguinte, o Cruzeiro abriu o placar. Sander armou pela esquerda e cruzou. Lucão ajeitou para trás, onde vinha Lucas Martins, que, de primeira, acertou um belo chute, que ainda bateu na trave, sem chances para Danilo Fernandes.

Depois de duas chances criadas para empatar, ambas com Uendel, o Inter levou outro susto. Paulão roubou a bola de Lucão, mas dormiu no ponto e perdeu e fez Cuesta cometer falta e levar cartão amarelo. A situação só não foi pior porque a cobrança de William Kozlovski explodiu na barreira.

Aos 38, o Cruzeiro ampliou. O lateral-direito John Lennon arrancou de seu campo, e foi passando por toda a defesa do Inter sem sequer ser acossado. Na área, rolou para trás e Lucão fez 2 a 0. Ao natural.

Pouco depois, o 3 a 0 só não veio porque Ronaldo Três não teve tranquilidade para desviar de cabeça. Ele estava sozinho na frente de Danilo. Paulão, lesionado, saiu para a entrada de Léo Ortiz.

Para o segundo tempo, Zago tirou Valdívia e colocou Roberson. E já na saída de jogo, o Inter diminuiu. Brenner fez jogada pelo lado direito, driblou Vladimir e chutou. Deivity espalmou e Nico López aproveitou o rebote para colocar na rede.

Mesmo com o gol, o ambiente era tenso. Prova disso foi a áspera discussão entre Nico e Dourado, que só não enveredou para coisa pior porque D'Alessandro interveio e separou os dois.

O Inter insistia na busca pelo empate. William cobrou falta no ângulo, mas a bola acertou o travessão.

Aos 22, D'Alessandro foi poupado, dando lugar a Ferrareis. Em seguida, o Cruzeiro teve sua primeira chance no segundo tempo em jogada de Sander, que bateu cruzado, mas antes de Lucão, Léo Ortiz cortou. O Inter respondeu em tabela de Roberson e Brenner, que chutou e Deivitty salvou.

Outra grande chance veio aos 36. Uendel lançou Nico, que deixou a bola escapar, Brenner aproveitou, concluiu, a bola deu no goleiro e voltou para Nico arrematar por cima da trave.

