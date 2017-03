Inter recorre ao STJD para jogar com o Cruzeiro no Beira-Rio

No Tribunal

Ao que tudo indica, o jogo do Inter marcado pela Federação Gaúcha de Futebol para acontecer no Montanha dos Vinhedos, pode não acontecer em Bento Gonçalves. Isso porque a direção colorada vai recorrer ao STJD na tentativa de um efeito suspensivo sobre a determinação de perda de mando de campo.



– Vamos recorrer. O nosso recurso está no prazo. Se o STJD julgar hoje ou amanhã aceitando, jogaremos no Beira-Rio. Nós entendíamos que a pena não era definitiva – disse o vice de futebol, Roberto Melo.



Leia mais:

CEO da AG diz que empresa tem intenção de vender participação no Beira-Rio

Jogo entre Inter e Cruzeiro-RS será na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves



Segundo o dirigente, a Federação Gaúcha de Futebol definiu o local da partida sem qualquer tipo de negociação com a direção colorada, mandante da partida. A decisão da FGF foi informada na manhã desta segunda-feira, em uma resolução publicada no site da entidade por conta da punição via TJD.



* ZHESPORTES