Inter tenta antecipar audiência do Caso Victor Ramos na Suíça 

O Caso Victor Ramos terá mais um capítulo em breve. É quando está marcada uma audiência no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), com sede em Lausanne, na Suíça, do processo de uma possível irregularidade na inscrição do jogador do Vitória no Brasileirão de 2016. Em um primeiro momento a sugestão da instituição foi para o dia 25 de abril, data que o Inter pretende antecipar para ter mais tempo até o início da Série B, prevista para 12 de maio.

– O Vitória e a CBF tentaram uma série de manobras para adiar, para que a competição já estivesse em andamento no dia da audiência. O Tribunal indeferiu e marcou para abril. Estamos tentando antecipar a data sugerida para o dia 25 de abril – explicou o vice jurídico do Inter, Gustavo Juchem.



Com o assunto de volta à pauta, a informação da possibilidade de que a CBF recolocaria o Inter na Séria A e a competição, neste ano, contaria com 22 times começou a circular. O clube gaúcho, no entanto, trata o assunto como boato.



O clube contratou dois advogados jurídicos para trabalhar com toda a equipe jurídica em Porto Alegre. Na audiência, as cinco partes envolvidas – Inter, Vitória, CBF, STJD e Procuradoria – terão a oportunidade de exporem seus argumentos. Todos poderão se manifestar, ouvir testemunhas e colher depoimentos.



Relembre o Caso Victor Ramos

Desde o final do ano passado, o Inter entrou na Justiça Desportiva alegando uma irregularidade na inscrição do zagueiro Victor Ramos, que foi contratado pelo Vitória junto ao Monterrey-MEX. Como estava emprestado ao Palmeiras, os clubes trataram diretamente no Brasil, sem passar pelos trâmites burocráticos internacionais previstos pela Fifa, segundo o clube gaúcho. Isso teria beneficiado o clube baiano a acelerar sua inscrição e ter vantagens financeiras na negociação. O caso não foi levado adiante pela Procuradoria do STJD e, portanto, nunca foi julgado.



